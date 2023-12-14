Парламент Словакии: вылеты F-16 ВСУ с баз НАТО станут красной линией для России

Москва предупредила, что такие действия приведут к открытому столкновению.

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Вылеты переданных ВСУ истребителей F-16 с авиабаз стран Запада приведут к открытому столкновению с Россией. Об этом заявил вице-спикер парламента Словакии Любош Блага, пишет «Лайф».

Блага встретился с российским послом в Братиславе Игорем Братчиковым, который его «проинформировал о важном вопросе». Вице-спикер парламента Словакии провел мнение российской стороны о том, что западные страны собираются предоставить ВСУ аэродромы для истребителей. Для Москвы это является красной линией и означает, что эти страны непосредственно подключатся к конфликту на Украине.

Москва предупредила, что такие действия приведут к открытому столкновению и способны спровоцировать мировую войну, добавил Блага. Парламентарий призвал Братиславу «остаться на стороне мира».

Ранее сообщалось, что ВСУ хотят получить от стран Запада 150 самолетов. Предполагается, что основным истребителем станет F-16. Помимо этого, Киев может уговорить Швецию на передачу JAS 39 Gripen.