Микроорганизмы «захватили» круизный лайнер с туристами на борту
Сотни пассажиров круизного лайнера Viking Orion уже неделю не могут сойти на берег.
Как сообщает BBC News, круизный лайнер не получает разрешение на остановку в портах Новой Зеландии и Австралии из-за скопления микроорганизмов, растений и грибков на корпусе судна.
Так в результате «биообрастания» судно отказались принять в портах Новой Зеландии Крайстчерч и Данидин, а затем круизный лайнер получил отказ в австралийских портах - Хобарте и Аделаиде.
На помощь Viking Orion пришли профессиональные водолазы, которые очистят корпус лайнера от микроорганизмов и растений. Сообщается, что «биообрастание» на корпусе судна опасно тем, что круизный лайнер может занести микроорганизмы, растения, а также водоросли, которые чужды для определенной экосистемы, тем самым подвергая опасности местную экосистему.
Ранее в порту Венесуэлы застряло судно Leros с преимущественно российскими моряками на борту. Капитан Альберт Фазлиев раскрыл «Звезде» подробности происшествия.