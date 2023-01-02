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Микроорганизмы «захватили» круизный лайнер с туристами на борту

Игнат Далакян
15:44 02.01.2023
Круизный лайнер не получает разрешение на остановку в портах Новой Зеландии и Австралии из-за скопления микроорганизмов, растений и грибков на корпусе судна.
Микроорганизмы «захватили» круизный лайнер с туристами на борту
© Фото: Udo Weitz, Globallookpress
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Сотни пассажиров круизного лайнера Viking Orion уже неделю не могут сойти на берег.

Как сообщает BBC News, круизный лайнер не получает разрешение на остановку в портах Новой Зеландии и Австралии из-за скопления микроорганизмов, растений и грибков на корпусе судна.

Так в результате «биообрастания» судно отказались принять в портах Новой Зеландии Крайстчерч и Данидин, а затем круизный лайнер получил отказ в австралийских портах - Хобарте и Аделаиде.

На помощь Viking Orion пришли профессиональные водолазы, которые очистят корпус лайнера от микроорганизмов и растений. Сообщается, что «биообрастание» на корпусе судна опасно тем, что круизный лайнер может занести микроорганизмы, растения, а также водоросли, которые чужды для определенной экосистемы, тем самым подвергая опасности местную экосистему.

Ранее в порту Венесуэлы застряло судно Leros с преимущественно российскими моряками на борту. Капитан Альберт Фазлиев раскрыл «Звезде» подробности происшествия.

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