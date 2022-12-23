«Перестали платить»: капитан застрявшего в Венесуэле судна раскрыл детали происшествия

Как рассказывает Фазлиев, на данный момент проблем с провизией не имеется.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Капитан судна Leros, которое застряло в порту Венесуэлы, Альберт Фазлиев раскрыл «Звезде» подробности происшествия. Как он рассказывает, изначально планировалось отремонтировать судно и далее работать по назначению - заниматься перевозкой грузов из порта в порт.

«На протяжении всех этих четырех месяцев нам обещали все, обещали, но мы так и остались стоять в порту, никуда не пошли Легенда была такая, что один собственник судна продает, другой его покупает. И вот в таком статусе судном никто не занимался, просуществовали здесь более 4,5 месяцев уже. Технические заявки не выполнялись. Судном никто не занимался фактически», - рассказал Фазлиев.

Капитан судна также описал ситуацию с провизией. Согласно его словам, ассортимент был бедный.

«В начале декабря у нас кончилась провизия. И две недели она не поставлялась. Конечно питались. На каждом судне есть своя экономия. Макароны, вермишель всякая старая… Но выбора, конечно, нет. То, что осталось, то и кушаешь», - вспоминает Фазлиев.

Капитан судна отметил, что на помощь пришли организации, которые пару дней назад привезли экипажу провизию. Как рассказывает Фазлиев, на данный момент проблем с провизией не имеется.

Однако, на этом проблемы не закончились. По словам Фазлиева, экипажу также не платят заработную плату.

«С октября перестали платить. Октябрь, ноябрь, сейчас уже декабрь. Денег экипаж не получает. От этого все конфликты, от этого нежелание работать экипажей и быстрее покинуть судно», - объяснил Альберт Фазлиев.

Ранее российский экипаж, застрявший в порту Венесуэлы, попросил о помощи. Морякам не доставляли продукты питания и не выдавали зарплату.