В МВД РФ утвердили порядок подавления и уничтожения беспилотников

Также одобрен перечень должностных лиц в полиции, которые уполномочены принимать решение о ликвидации аппарата.

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Министерство внутренних дел России утвердило порядок принятия решения об уничтожении и подавлении беспилотников различных типов в целях защиты людей. Сбивать их, согласно документу, можно, воздействуя на пульты или сигналы дистанционного управления, и повреждением самих аппаратов.

Также в ведомстве одобрили перечень должностных лиц в полиции, которые уполномочены принимать решение о ликвидации беспилотника. Их обязали оценивать характер и степень опасности пресечения функционирования аппарата, несущего угрозу.

В перечень включены глава МВД, его заместители, руководители центрального аппарата ведомства и территориальных органов, их заместители и другие.

Напомним, летом в России приняли закон, разрешающий силовикам пресекать движение беспилотников. Этим правом наделили ФСБ, ФСО, МВД, Росгвардию, МЧС, ФСИН, СВР и Главное управление специальных программ при президенте РФ