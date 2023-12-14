Путин выступил за продление семейной ипотеки

На данный момент льготная программа семейной ипотеки действует до 1 июля следующего года.

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Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос продления действия льготной программы семейной ипотеки, однако уточнил, что подобная мера должна исходить из реальных возможностей бюджета государства.

«Я думаю, что лучше думать в направлении продления семейной ипотеки», - сказал президент в рамках прямой линии.

Глава государства также напомнил, что сейчас для семей с тремя детьми положены субсидии в размере 450 тысяч рублей.

Программа семейной ипотеки действует до 1 июля 2024 года. Владимир Путин отметил, что уже поручил правительству рассмотреть этот вопрос и принять необходимые меры.

Напомним, семейная ипотека позволяет приобретать жилье под 6% годовых. По словам заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина, рынок ипотеки в России будет развиваться в будущем. На данном этапе планируется увеличить первоначальный взнос по программам льготной ипотеки с господдержкой.