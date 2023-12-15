Володин: формирование правового поля на территории новых регионов РФ завершено

Председатель Госдумы РФ уточнил, что для это было принято 62 закона.

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Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин сообщил, что формирование правового поля в новых регионах окончено. Об этом он сказал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Володин уточнил, что для это было принято 62 закона. Он добавил, что в будущем придется вносить в законодательные акты дополнения и поправки, но это можно будет делать уже в условиях единого правового поля. Сейчас можно сказать, что все новые субъекты полностью интегрированы в правовое поле РФ.

Ранее ЦИК принял решение провести выборы президента в новых субъектах РФ. Решение о проведении выборов на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей согласно закону принималось после консультаций с Минобороны, ФСБ и главами новых регионов.