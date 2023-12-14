Путин назвал русских и украинцев единым народом

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Российский лидер Владимир Путин в ходе «Итогов года» заявил о том, что русские и украинцы, в сущности, являются единым народом.

«Несмотря на всю трагедию происходящих событий, в основе своей русские и украинцы - единый народ», - сказал президент РФ.

Российский лидер подчеркнул, что Москва десятилетиями прикладывала усилия к тому, чтобы выстроить нормальные взаимоотношения с Киевом.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Путин является человеком, который гарантировал будущее Украины и добрососедские отношения с ней.