СК предложил лишать гражданства за все тяжкие и особо тяжкие преступления

На данный момент существует определенный список преступлений, за совершение которых лица лишаются приобретенного гражданства, - всего 64 статьи УК РФ.

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В Следственном комитете России (СКР) выступили с предложением лишать приобретенного (не по рождению) гражданства РФ лиц, которые совершили любое тяжкое или особо тяжкое преступление, говорится в сообщении СК России.

«Действующее законодательство предусматривает возможность лишения приобретенного гражданства лишь при совершении такими лицами определенного перечня преступлений. Например, указанная норма действует при совершении изнасилования, но не действует при совершении убийства», - объясняют в СК.

Норма о лишении гражданства вступила в силу в октябре этого года, она уже применяется на практике. На данный момент решение о прекращении принимается за нарушения по 64 статьям УК РФ.

За последние недели несколько раз сообщалось о принятии подобного решения. В среду, 13 декабря, стало известно о вынесении первых решений о прекращении гражданства двух приезжих, осужденных за незаконный оборот наркотиков. Действующие российские паспорта, ранее приобретенные, были изъяты.