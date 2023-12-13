В стране и мире В Москве двух граждан, у которых нашли наркотики, лишили гражданства Ян Брацкий Приобретенного гражданства также будут лишать за целый ряд преступлений, среди которых дискредитация армии, незаконный оборот наркотиков и оружия. © Фото: Табылды Кадырбеков, Sputnik, РИА Новости Читайте нас на: В Москве вынесены первые решения о лишении российского гражданства за совершение преступления, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. Речь о двух приезжих, ранее получивших паспорта граждан РФ. «У одного из них обнаружено и изъято 19 свертков с мефедроном, а у второго 1 сверток с аналогичной "синтетикой" <...> в отношении данных мужчин вынесены решения о прекращении гражданства Российской Федерации...», - сообщили в пресс-службе МВД. Действующие российские паспорта у задержанных изъяли, добавили в ведомстве. Закон о лишении гражданства за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации, «фейки» и за действия, создающие «угрозу нацбезопасности» в России действует с апреля. Всего в списке причин для применения столь сурового наказания числятся 60 статей Уголовного кодекса РФ. Среди них, незаконный оборот оружия и наркотических средств, преступления против половой неприкосновенности, бандитизм и прочее. Лишение гражданства в связи с совершением уголовного преступления касается только тех, кто приобрел его. Экспертное мнение и аналитика