Газзаев назвал нейтральный статус спортсменов пустым местом

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Знаменитый советский футболист и тренер Валерий Газзаев назвал нейтральный статус для спортсменов пустым местом. В беседе со «Звездой» он заявил, что такая великая страна, как Россия, должна выступать на международных стартах со всеми атрибутами.

«Что такое нейтральный статус? Это ничто, это пустое место. Я считаю, что такая великая держава, как Россия, должна выступать на всех международных крупных соревнованиях, Олимпийских играх и чемпионатах мира в роли выдающейся спортивной державы. Спортсмены должны быть с гимном, с флагом, со всеми атрибутами, выступать и показывать мощь и силу своей страны», - сказал Газзаев.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил о прекращении финансирования нейтральных спортсменов. По правилам МОК, атлеты в этом статусе должны отказаться от флага, гимна и госфинансирования, напомнил чиновник.