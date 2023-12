В стране и мире Посол США навестила Гершковича в СИЗО Ян Брацкий Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. © Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press Читайте нас на: Посол США Линн Трейси посетила находящегося под стражей журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. «Посол Трейси посетила сегодня... задержанного репортера Эвана Гершковича, после того как накануне Мосгорсуд в четвертый раз отклонил его апелляцию», - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале. Накануне Мосгорсуд отказал Гершковичу в освобождении из следственного изолятора по делу о шпионаже. Корреспондент останется под стражей до 30 января 2024 года. Накануне президент Владимир Путин затронул тему Гершковича и других американских граждан, задержанных в России. На предложение отпустить задержанных Путин предложил им не совершать правонарушений на территории России. Глава государства также заявил о поддержке диалога со Штатами по обмену заключенными, отметив, что договоренности должны отвечать интересам обеих сторон. Экспертное мнение и аналитика