Посол США навестила Гершковича в СИЗО

Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже.

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Посол США Линн Трейси посетила находящегося под стражей журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

«Посол Трейси посетила сегодня... задержанного репортера Эвана Гершковича, после того как накануне Мосгорсуд в четвертый раз отклонил его апелляцию», - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.

Накануне Мосгорсуд отказал Гершковичу в освобождении из следственного изолятора по делу о шпионаже. Корреспондент останется под стражей до 30 января 2024 года.

Накануне президент Владимир Путин затронул тему Гершковича и других американских граждан, задержанных в России. На предложение отпустить задержанных Путин предложил им не совершать правонарушений на территории России. Глава государства также заявил о поддержке диалога со Штатами по обмену заключенными, отметив, что договоренности должны отвечать интересам обеих сторон.