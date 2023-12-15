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ФАС возбудила дела против производителей яиц в Крыму и Кировской области

Елизавета Кондрикова
17:57 15.12.2023
Производителям грозят штрафы, если будет доказана необоснованность повышения цен почти вдвое.
ФАС возбудила дела против производителей яиц в Крыму и Кировской области
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила факт значительного повышения цен на куриные яйца со стороны производителей Крыма и Кировской области, на этом основании региональные подразделения ФАС возбудили уголовные дела против нарушителей. Об этом стало известно из сообщения ФАС России.

«В случае установления нарушений в рамках рассмотрения антимонопольных дел компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ», - уточнили в службе.

Крымское УФАС сообщило о фиксации роста цен на яйца со стороны двух крымских компаний до 94%, Кировское УФАС - также со стороны двух производителей, но до 60%. По данным службы, подобное повышение цен может указывать на нарушение Закона о защите конкуренции, так как оно не связано с изменениями общих условий обращения товара.

Решение будет принято по итогу исследования службой этого явления и оценки его обоснованности.

Накануне президент России Владимир Путин констатировал рост цены на яйцо курицы на 40%, в некоторых регионах - больше. Президент объяснил подобную ситуацию возросшим спросом и импортом, который был открыт не вовремя и не в должном объеме.

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