Для нейтральных спортсменов из РФ могут ввести биологические паспорта

В заявлении WADA говорится, что агентство по-прежнему скептически и настороженно относится к России.

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Для российских спортсменов, которые могут принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе, могут ввести биологические паспорта в связи с настороженностью по отношению к стране. С соответствующим призывом выступило Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

«Несмотря на это и учитывая историю, WADA по-прежнему скептически и настороженно относится к России», - передает сообщение пресс-службы агентства РИА Новости.

Отмечается, что для достижения этой цели антидопинговым организациям следует применить все доступные инструменты: анализы крови и мочи, биологический паспорт, разведывательные данные и расследования, образовательные ресурсы WADA.