В стране и мире Из Краснодара в Минводы вылетел обратный тестовый рейс Ян Брацкий В ходе полета были протестированы все системы аэропорта Краснодара и работа аэродромных служб. © Фото: Viktor Borzyh, Russian Look, Global Look Press Читайте нас на: Пассажирский самолет, выполнивший тестовый полет в аэропорт Краснодара, вылетел обратно в Минеральные Воды. Днем ранее рейс без пассажиров проделал путь из Минвод в закрытый аэропорт Пашковский. По итогам выполнения тестового полета будет приниматься решение о возобновлении авиасообщения и снятии наложенных ранее ограничений. Россия приняла решение о закрытии ряда аэропортов на юге и в центе страны 24 февраля 2022 года из-за проведения специальной военной операции на Украине. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Все это время в режиме логистического хаба работает аэропорт Сочи. Экспертное мнение и аналитика