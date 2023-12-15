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Из Краснодара в Минводы вылетел обратный тестовый рейс

Ян Брацкий
16:22 15.12.2023
В ходе полета были протестированы все системы аэропорта Краснодара и работа аэродромных служб.
Из Краснодара в Минводы вылетел обратный тестовый рейс
© Фото: Viktor Borzyh, Russian Look, Global Look Press
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Пассажирский самолет, выполнивший тестовый полет в аэропорт Краснодара, вылетел обратно в Минеральные Воды. Днем ранее рейс без пассажиров проделал путь из Минвод в закрытый аэропорт Пашковский.

По итогам выполнения тестового полета будет приниматься решение о возобновлении авиасообщения и снятии наложенных ранее ограничений.

Россия приняла решение о закрытии ряда аэропортов на юге и в центе страны 24 февраля 2022 года из-за проведения специальной военной операции на Украине. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Все это время в режиме логистического хаба работает аэропорт Сочи.

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