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Тестовый самолет приземлился в закрытом аэропорту Краснодара

Ирина Егорова
14:20 15.12.2023
Полет проводился без пассажиров. Он необходим для проверки всех аспектов взаимодействия диспетчерских и аэропортовых служб.
Тестовый самолет приземлился в закрытом аэропорту Краснодара
© Фото: favt_ru, Telegram
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Международный аэропорт Краснодар 15 декабря принял тестовый рейс авиакомпании «Азимут» на самолете Superjet 100 из Минеральных Вод, сообщили в Росавиации. Полет проводился без пассажиров. Его задача - проверить все аспекты взаимодействия диспетчерских и аэропортовых служб.

«Тестовый полет самолета в столицу Кубани позволит дать оценку готовности диспетчерских, аэродромных и специальных служб к обслуживанию в аэропорту Краснодара пассажирских рейсов. Безопасность пассажиров - главный приоритет», - приводятся слова руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова в Telegram-канале Росавиации. 

Рабочая группа по вопросам обеспечения безопасности регулярных полетов гражданских воздушных судов создана на базе Росавиации, кроме специалистов агентства, в ее состав входят представители Минобороны, Госкорпорации по ОрВД и холдинга «Аэродинамика».

«За прошедшие почти два года ограничений полетов в аэропорт Краснодара наши службы ни на минуту не прекращали готовиться, повышать свою квалификацию, обучаться. Вся инфраструктура поддерживалась в идеальном состоянии. Мы готовы к возможному открытию, возобновлению полетов в наш аэропорт», - отметил управляющий директор аэропорта Дмитрий Кириченко.

Обратный рейс запланирован ровно через час - в 15.15, в Минводы самолет вернется в 16.30.

О проведении тестового рейса в Краснодар стало известно 13 декабря.  При возобновлении работы закрытых аэропортов главный критерий - это безопасность пассажиров, заявил во время подведения итогов года Владимир Путин.

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