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Двух мигрантов лишили гражданства РФ за уклонение от воинского учета

Максим Крюков
14:37 15.12.2023
Двое молодых людей возрастом 21 и 24 года при подаче заявления на приобретение гражданства РФ предоставили заведомо ложные сведения, чтобы не нести воинскую обязанность, сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
Двух мигрантов лишили гражданства РФ за уклонение от воинского учета
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
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В Челябинской области двух молодых людей возрастом 21 и 24 года, которые ранее были гражданами ближнего зарубежья, лишили российского гражданства из-за отказа вставать на воинский учет. Соответствующее решение принял Центральный суд Челябинска, сообщили в Главном управлении МВД России по региону.

После этого Челябинский областной суд рассматривал апелляцию, однако оставил без изменений приговор районного суда. Уточняется, что операцию «Нелегальный мигрант» проводили сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области и регионального управления Федеральной службы безопасности.

«Причиной такого решения стало неисполнение ими обязанности по постановке на воинский учет», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Согласно ст. 10 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», при получении российского паспорта гражданам, которые подлежат постановке на воинский учет, необходимо явиться в военный комиссариат в течение двух недель. Однако силовики выяснили, что при подаче заявления на приобретение гражданства Российской Федерации молодые люди предоставили заведомо ложную информацию, чтобы не нести воинскую обязанность.

Накануне стало известно, что еще семерых осужденных по тяжким статьям могут лишить российского гражданства. Данный вопрос будет рассматривать Министерство внутренних дел РФ после получения данных от Главного следственного управления СК России по Москве.

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