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Еще семерых осужденных по тяжким статьям могут лишить гражданства РФ

Максим Крюков
11:22 14.12.2023
ГСУ СК РФ по городу Москве направило в органы МВД России вступившие в законную силу копии приговоров для решения вопроса о прекращении гражданства РФ в отношении семи осужденных.
Еще семерых осужденных по тяжким статьям могут лишить гражданства РФ
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости
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Еще семерых осужденных по пяти различным статьям Уголовного кодекса РФ могут лишить российского гражданства. Соответствующий вопрос рассмотрит Министерство внутренних дел России после получения информации от Главного следственного управления СК РФ по Москве.

В материале, который был опубликован в Telegram-канале столичного Следкома, говорится, что указанные лица ранее приобрели российский паспорт и совершили преступления, предусмотренные следующими статьями УК РФ: «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы»; «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»; «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»; «Изнасилование»; «Насильственные действия сексуального характера».

В ведомстве отметили, что гражданство РФ прекращается в том случае, если гражданин, который приобрел российский паспорт, совершил одно из преступлений, указанных в ст. 24 Федерального закона от 28.04.2023 №138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».

Накануне стало известно, что в Москве двух граждан РФ, у которых нашли наркотики, лишили гражданства. Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, речь идет о двух приезжих, ранее получивших паспорта граждан России.

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