В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Аэропорт в Краснодаре могут открыть 15 декабря

Максим Крюков
12:08 13.12.2023
Согласно сообщению пресс-службы администрации Краснодарского края, 15 декабря планируется выполнение тестового рейса.
Аэропорт в Краснодаре могут открыть 15 декабря
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
Читайте нас на:

Аэропорт в Краснодаре могут открыть в пятницу, 15 декабря. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Отмечается, что после тестового рейса будет принято решение о возможности открытия воздушной гавани.

«По информации Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, 15 декабря предполагается выполнение тестового рейса, по результатам которого будет принято решение о возможности открытия аэропорта», - говорится в сообщении.

Напомним, в феврале 2022 года Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) ограничило полеты в 11 аэропортов юга России. Закрытыми остаются воздушные гавани в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Ведомство многократно продлевало запрет на полеты в перечисленные аэропорты.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:07 В стране и мире
Осужденный за убийство Старовойтовой Акишин передумал выходить из колонии
11:42 В стране и мире
Видео
Число сгоревших в московской конюшне лошадей выросло до 19
08:57 В стране и мире
Байден одобрил новую военную помощь Киеву на $200 млн
08:20 В стране и мире
Видео
Запрет телефонов в школе: что нужно знать о новом законе
06:40 В стране и мире
В Мариуполе запустили производство на заводе имени Ильича
Популярное
Видео
Сюжет из Гашека: украинскому священнику вручили повестку за слова «раб Божий»
Видео
Бабушкам пришлось выпрыгивать из электрички в сугроб в Подмосковье из-за сбоя
Малышка-панда из Московского зоопарка начала стоять на четырех лапах
Видео
В Вологде жильцы и их питомцы были заблокированы в горящем доме
Кирби заявил, что «горшок пуст» и финансирование для Украины под вопросом
Mash: Леониду Агутину после операции пожизненно назначены специальные препараты
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.