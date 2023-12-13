Аэропорт в Краснодаре могут открыть 15 декабря

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Аэропорт в Краснодаре могут открыть в пятницу, 15 декабря. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Отмечается, что после тестового рейса будет принято решение о возможности открытия воздушной гавани.

«По информации Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, 15 декабря предполагается выполнение тестового рейса, по результатам которого будет принято решение о возможности открытия аэропорта», - говорится в сообщении.

Напомним, в феврале 2022 года Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) ограничило полеты в 11 аэропортов юга России. Закрытыми остаются воздушные гавани в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Ведомство многократно продлевало запрет на полеты в перечисленные аэропорты.