Отца стрелявшей в Брянске школьницы освободили из-под стражи

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Отца девочки, открывшей стрельбу в брянской гимназии, выпустили из следственного изолятора. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба областных судов общей юрисдикции.

«Брянский областной суд освободил из-под стражи отца стрелявшей в гимназии девочки», - говорится в сообщении в Telegram-канале брянских судов.

Напомним, мужчина обвиняется в том, что он неосторожно хранил ружье, из которого впоследствии в школе стреляла его дочка. Также ему вменяется доведение школьницы до самоубийства.

«Он будет освобожден из-под стражи. Наверное, это невозможно (осуществить. - Прим. ред.) сегодня, будет (проводиться. - Прим. ред.) оформление документов», - сказала «360» его адвокат Елена Дубровская.

Фигуранту заменили заключение под стражу на запрет определенных действий, однако каких именно действий, пока не уточняется.