В Москве снова загорелась конюшня в нацпарке «Лосиный остров»
Как сообщается, животных в стойлах не было.
© Видео: moscowproc, Telegram © Фото: moscowproc, Telegram
В Москве в конюшне на Лосиноостровской улице произошел пожар, горела деревянная отделка, сообщает столичная прокуратура.
Кроме того, в Telegram-канале ведомства появились кадры, предположительно, с места происшествия.
По информации «360», все произошло на территории конно-спортивного клуба «Волшебный лес». В этот момент лошадей там не было.
Площадь возгорания достигала 10 «квадратов», пострадала отделка помещения. На данный момент неизвестно из-за чего произошел пожар.
Несколькими днями ранее на территории центра конного спорта в нацпарке «Лосиный остров» в конюшне произошло возгорание, которое унесло жизни 19 лошадей.