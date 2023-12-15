В Москве снова загорелась конюшня в нацпарке «Лосиный остров»

Как сообщается, животных в стойлах не было.

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В Москве в конюшне на Лосиноостровской улице произошел пожар, горела деревянная отделка, сообщает столичная прокуратура.

Кроме того, в Telegram-канале ведомства появились кадры, предположительно, с места происшествия.

По информации «360», все произошло на территории конно-спортивного клуба «Волшебный лес». В этот момент лошадей там не было.

Площадь возгорания достигала 10 «квадратов», пострадала отделка помещения. На данный момент неизвестно из-за чего произошел пожар.

Несколькими днями ранее на территории центра конного спорта в нацпарке «Лосиный остров» в конюшне произошло возгорание, которое унесло жизни 19 лошадей.