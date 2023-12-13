Число сгоревших в московской конюшне лошадей выросло до 19

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

При пожаре на территории центра конного спорта в парке «Лосиный остров» в Москве погибли 19 лошадей. Об этом «Звезде» рассказал начальник конной части Кирилл Панфилов. Напомним, ранее сообщалось о восьми погибших лошадях.

Он объяснил, что в момент, когда экстренные службы прибыли на место, в конюшне уже обрушилась крыша, поэтому спасти всех животных было невозможно.

«Когда пожарные приехали, крыша уже рухнула, спасти 19 лошадей возможности у них никакой не было... Погибло 19 голов, принадлежащих частным владельцам», - сказал он.

Мужчина поблагодарил спасателей за то, что им все-таки удалось спасти некоторых животных - они вывели стоящих в пристройке трех пони и двух лошадей.