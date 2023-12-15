Режиссеру Вырыпаеву заочно дали восемь лет колонии за фейки о ВС РФ

Вырыпаев выступал с осуждением действий Москвы на Украине и решил передать все заработанные со спектаклей в России деньги на помощь украинским беженцам.

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Восемь лет колонии общего режима по статье 207.3 УК РФ о распространении ложной информации о действиях Вооруженных сил назначили режиссеру Ивану Вырыпаеву. Ему также запрещено быть администратором интернет-ресурсов в течение четырех лет. Обвинение было вынесено Басманным судом Москвы.

«15 декабря 2023 года Басманным районным судом города Москвы Вырыпаев Иван Александрович признан виновным в совершении преступления - распространение заведомо ложной информации о ВС РФ», - сказано в Telegram-канале Московских судов общей юрисдикции.

Срок наказания будет исчисляться с момента задержания на территории России либо экстрадиции.

Драматург и режиссер фильмов «Эйфория» и «Кислород» выступал с осуждением боев на Украине. В марте прошлого года Вырыпаев обратился к российским государственным театрам, которые ставили его пьесы, и сообщил, что планирует перечислять полученные им проценты от продажи билетов в фонды помощи Украине, подчеркнув, что деньги пойдут только на мирные цели. После этого были отменены показы постановок «Волнение», «Солнечная линия» и лауреата «Золотой маски-2020» - «Иранской конференции».

По той же статье ранее была признана виновной художница Саша Скочиленко. По делу о фейках о ВС РФ были осуждены также писатель Дмитрий Глуховский*, блогер Максим Кац* и журналистка Марина Овсянникова.

* Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов.