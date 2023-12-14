В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Сенат США отложил рождественские каникулы для работы над помощью Киеву

Сергей Лебедев
23:48 14.12.2023
Палата представителей пока не планирует до 9 января голосовать по вопросу финансирования.
Сенат США отложил рождественские каникулы для работы над помощью Киеву
© Фото: Jonathan Carlile, imageBROKER.com, Global Look Press
Читайте нас на:

Сенат США принял решение отложить каникулы, чтобы продолжить работу над выделением помощи Украине. Об этом заявил лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер.

«После того как мы закончим сегодня, сенат вернется в понедельник», - сказал он.

При этом палата представителей пока не собирается откладывать каникулы. Верхняя палата конгресса, где большинство у республиканцев, намерена вернуться к работе 9 января.

Между тем, в Белом доме бьют тревогу. Сегодня там заявили, что у Вашингтона вскоре не останется денег для Киева, если новые средства не одобрит конгресс.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:59 В стране и мире
Видео
Нарышкин: Запад не хочет отказываться от использования Украины против России
20:31 Армия
Видео
Разговор о важном: как прошел просмотр прямой линии с Путиным в военных округах
20:49 В стране и мире
Глава Евросовета: принято решение начать переговоры с Киевом о вступлении в ЕС
21:27 В стране и мире
Орбан раскритиковал решение ЕС о начале интеграционных переговоров с Киевом
20:44 В стране и мире
Reuters: Австрия заблокировала 12-й пакет санкций ЕС против России
Популярное
Видео
Путин сказал бы себе в 2000-х: «Верной дорогой идете, товарищи»
Видео
Путин поговорил со своим «двойником» и заявил, что он у него первый
Видео
Путин недавно спрашивал у главы Минсельхоза, как у него с яйцами
Видео
«Смотря что закусывать»: Путин об оливье и селедке под шубой
Видео
SHAMAN выступил в Совфеде и преклонил колено перед Матвиенко
Видео
Речь главы ЕК фон дер Ляйен о мощи Европы завершилась под собачий лай
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.