Сенат США отложил рождественские каникулы для работы над помощью Киеву

Палата представителей пока не планирует до 9 января голосовать по вопросу финансирования.

© Фото: Jonathan Carlile, imageBROKER.com, Global Look Press

Сенат США принял решение отложить каникулы, чтобы продолжить работу над выделением помощи Украине. Об этом заявил лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер.

«После того как мы закончим сегодня, сенат вернется в понедельник», - сказал он.

При этом палата представителей пока не собирается откладывать каникулы. Верхняя палата конгресса, где большинство у республиканцев, намерена вернуться к работе 9 января.

Между тем, в Белом доме бьют тревогу. Сегодня там заявили, что у Вашингтона вскоре не останется денег для Киева, если новые средства не одобрит конгресс.