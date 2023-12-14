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Перед входом в Гостиный двор выстроилась очередь из журналистов

Россина Бодрова
08:42 14.12.2023
По словам корреспондента «Звезды» Россины Бодровой, в здание впускают примерно по 4 человека с большой периодичностью, наша съемочная группа ждет уже около часа.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Около сотни журналистов стоят в очереди на вход в Гостиный двор, где сегодня пройдут «Итоги года» с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Россина Бодрова.

По ее словам, в здание впускают примерно по 4 человека с большой периодичностью, наша съемочная группа ждет уже около часа. Некоторые журналисты переживают, успеют ли выйти в прямой эфир.

Отметим, что на предыдущих больших пресс-конференциях с российским лидером присутствовали более тысячи журналистов из России и других стран мира.

Накануне вечером пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин провел подробное совещание в рамках подготовки к прямой линии, президент также интересовался, какие вопросы особенно волнуют граждан страны. По словам представителя Кремля, в рамках совещания российский лидер связывался с министрами и руководителями ведомств. Песков отметил, что работа ведется «без остановки, без перерыва».

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