Politico: чиновники ЕС в частном порядке называют Украину «черной дырой»

У европейских политиков все чаще появляются сомнения в отношении ситуации на поле боя и многие из них выступают за прекращение огня между Россией и Украиной.

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«Черная дыра, в которую вливаются деньги» -так многие европейские чиновники в частном порядке называют Украину, передает Politico. Конфликт на Украине уже перестал быть главным приоритетом в жизни большинства лидеров ЕС, считают политики.

«Сомнения растут. Насколько отчаянна ситуация на поле боя? Сколько еще денег мы вольем в эту черную дыру? Популисты по всей Европе будут оседлать эту волну в ближайшие месяцы», - цитирует издания слова одного из политиков, предпочитающего сохранить анонимность.

Большой поддержкой, которая ЕС может оказать Украине, является перспектива присоединения к блоку. Один из самых стойких сторонников Украины министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, считает, что помощь от ЕС будет поступать «столько, сколько потребуется». Другого же мнения - премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он отказывается не только от дополнительных денег для Украины, но и от начала переговоров о вступлении с Киевом, называя последнее предложение «необоснованным и плохо подготовленным». Вместо этого Орбан хочет стратегических дебатов по политике ЕС в отношении Украины и призывает к прекращению огня между Россией и Украиной.

В рамках последнего в этом году пакета помощи на $200 млн Киев получит от США противотанковые боеприпасы, противорадиолокационные ракеты HARM, боеприпасы для артиллерии, HIMARS и противовоздушной обороны.