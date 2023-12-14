В стране и мире В стране и мире спецоперация ТЕГИ

«Фагот», «Корд», ЗУ-23: мотострелки подавили огневую точку ВСУ под Артемовском

06:56 14.12.2023
Расчет ПТРК «Фагот» уничтожил огневую точку украинских боевиков на дистанции около двух километров.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчета переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» по долговременной огневой точке вооруженных формирований украинских националистов на Артемовском направлении.

Разведывательное подразделение 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения выявило защищенную огневую точку украинских боевиков, которая мешала продвижению штурмовых групп соединения, а также укрытия личного состава. Координаты цели были переданы расчету ПТРК «Фагот», который уничтожил огневую точку противника на дистанции около двух километров.

Действия бойцов перекрестным огнем прикрывали расчеты зенитной установки ЗУ-23 и крупнокалиберного пулемета «Корд». Они не позволили неприятелю открыть ответный огонь и обеспечили безопасное перемещение расчета ПТРК на новую позицию.

Ранее в Минобороны России показали, как штурмовые подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожают украинских националистов и выбивают их с позиций к северо-западу от Артемовска. Десантники на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ сблизились с позициями противника, которые оборонял спецназ ВСУ, и с ходу овладели ими.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:01 Армия
Видео
Бойцы ВДВ захватили украинский опорный пункт у села Работино
06:39 В стране и мире
Байден назвал «политическим трюком» расследование республиканцев об импичменте
05:27 В стране и мире
Золотые резервы России превысили рекорд в 150 млрд долларов
04:30 Армия
Видео
«Все были мертвы»: украинский военный рассказал, как сдался в плен под Работино
04:24 В стране и мире
За год инфляция в Аргентине достигла 160,9%
Популярное
Видео
SHAMAN выступил в Совфеде и преклонил колено перед Матвиенко
Видео
Речь главы ЕК фон дер Ляйен о мощи Европы завершилась под собачий лай
Зюганов рассказал, что консультировал Путина по выборам на сталинской даче
Видео
Сюжет из Гашека: украинскому священнику вручили повестку за слова «раб Божий»
Видео
Бабушкам пришлось выпрыгивать из электрички в сугроб в Подмосковье из-за сбоя
Малышка-панда из Московского зоопарка начала стоять на четырех лапах
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.