«Фагот», «Корд», ЗУ-23: мотострелки подавили огневую точку ВСУ под Артемовском

Расчет ПТРК «Фагот» уничтожил огневую точку украинских боевиков на дистанции около двух километров.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчета переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» по долговременной огневой точке вооруженных формирований украинских националистов на Артемовском направлении.

Разведывательное подразделение 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения выявило защищенную огневую точку украинских боевиков, которая мешала продвижению штурмовых групп соединения, а также укрытия личного состава. Координаты цели были переданы расчету ПТРК «Фагот», который уничтожил огневую точку противника на дистанции около двух километров.

Действия бойцов перекрестным огнем прикрывали расчеты зенитной установки ЗУ-23 и крупнокалиберного пулемета «Корд». Они не позволили неприятелю открыть ответный огонь и обеспечили безопасное перемещение расчета ПТРК на новую позицию.

Ранее в Минобороны России показали, как штурмовые подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожают украинских националистов и выбивают их с позиций к северо-западу от Артемовска. Десантники на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ сблизились с позициями противника, которые оборонял спецназ ВСУ, и с ходу овладели ими.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.