Ивановские десантники выбили боевиков с позиций под Артемовском

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Штурмовые подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ успешно уничтожают украинские формирования и выбивают их с позиций к северо-западу от Артемовска. Об этом сообщило Минобороны России.

Десантники на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ сблизились с позициями украинских формирований, которые оборонял спецназ ВСУ, и с ходу овладели ими.

«Мы подъехали вплотную, и первый накат у нас. Начались артиллерийские обстрелы со стороны противника, когда мы уже прошли порядка 50-100 метров. То есть, мы подъехали как к себе домой. Подкатились к лесополке, спешились, развернулись в боевые порядки и пробились двумя группами в “клин”. Выбили их из норок», - рассказал командир группы десантников с позывным «Фаза».

Вбив «клин» в оборонительные позиции противника, штурмовые группы ВДВ плотным огнем подавили сопротивление, уничтожили боевиков и расширили участок, зачищенный от националистов. Не пожелавшие сдаться в плен боевики были уничтожены.

С боем десантники смогли закрепиться на позициях ВСУ, уничтожили большое количество украинских военнослужащих. В плен сдалось больше 20 боевиков.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.