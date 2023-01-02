В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога

Отмечается, что тревога также звучит на той территории Херсонской области, которая подконтрольна Киеву.

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Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины - Черкасской, Кировоградской и Николаевской. Отмечается, что тревога также звучит на той территории Херсонской области, которая подконтрольна киевскому режиму.

Местные власти подтвердили информацию о воздушной тревоге в своих Telegram-каналах. Напомним, сегодня ночью воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.

Вооруженные силы РФ наносят удары по объектам критической инфраструктуры и военного управления Украины с 10 октября. Это стало ответом на подготовленный и осуществленный СБУ теракт на Крымском мосту.