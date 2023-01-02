В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Сирены в этих областях звучат уже не первый раз.

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В Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом можно узнать из данных онлайн-карты украинского Минцифры.

Также сирены звучат в отдельных подконтрольных киевскому режиму частях Херсонской и Запорожской областей.

Воздушная тревога в последнее время все чаще звучит на территории Украины. Недавно ее объявили в Киеве и ряде других областей, таких как Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская, Полтавская и Харьковская.