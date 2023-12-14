WP: американский генерал рассмеялся в ответ на просьбу Залужного передать F-16

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Бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассмеялся в ответ на просьбу главкома ВСУ Валерия Залужного передать Киеву истребители американского производства F-16. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Отмечается, что украинские власти несколько месяцев добивались разрешения Вашингтона на передачу самолетов европейскими странами. В ход шли даже утечки секретных документов о тяжелом положении боевиков.

Так, Валерий Залужный в разговоре с Марком Милли даже отмечал, что появление материалов Пентагона в общем доступе полезно Киеву. При этом же глава КНШ США недоумевал, как так может быть.

«"Там не сказано, что у нас там есть F-16, поэтому пришлите нам несколько таких как можно скорее", - сказал Залужный. Милли рассмеялся», - пересказывает диалог WP.

Напомним, ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выступил с заявлением в ходе заседания Совета НАТО - Украина, в котором признал, что поставка истребителей F-16 не позволит кардинально изменить ситуацию. При этом самолеты смогли бы усилить противовоздушную оборону страны.