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WP: республиканцы в ближайшие недели проголосуют по импичменту Байдену

Максим Крюков
05:14 30.11.2023
Данный шаг призван усилить давление на администрацию президента США и повысить внимание к процедуре импичмента со стороны самих республиканских законодателей.
WP: республиканцы в ближайшие недели проголосуют по импичменту Байдену
© Фото: Chris Kleponis - CNP Consolidated News Photos Global Look Press
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Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США намерена в ближайшее время вынести на голосование вопрос о проведении расследования в рамках процедуры импичмента президенту страны Джо Байдену. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

Соответствующий шаг призван усилить давление на администрацию Байдена, передает RT сообщение издания. Помимо этого, данная инициатива должна повысить внимание к процедуре импичмента со стороны самих республиканских законодателей.

Расследование также направлено на то, чтобы выяснить, «выиграл» ли американский лидер от зарубежных деловых операций своего сына Хантера. При этом отмечается, что республиканцы до сих пор не обнародовали никаких прямых доказательств того, что глава Белого дома извлек выгоду из финансовой деятельности Байдена-младшего «на Украине или где-либо еще».

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