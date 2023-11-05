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Эксперт Данилов заявил, что после санкций на алмазы из РФ на рынке наступит хаос

Максим Крюков
13:15 05.11.2023
Рынок алмазов будет постоянно лихорадить, он будет беспорядочно расти, его нельзя будет спрогнозировать, отметил Дмитрий Данилов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Пресс-служба компании Алроса, РИА Новости
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Санкции на российские алмазы ударят по всем участникам рынка минералов. Об этом заявил эксперт Алмазно-бриллиантового рынка Дмитрий Данилов.

«Почему это будет проблемно? Потому что Россия производит 30% алмазов. Собственно говоря, когда любые ограничения на 30% рынка падают, на рынке начинаются проблемы. Проблема ведь не в том, что у России не хотят покупать - и американцы, и европейцы, все компании хотят покупать. Вопрос в том, что они нормально не могут в Россию оплатить, а Россия не может нормально им поставить - приходится придумывать всякие разные схемы через третьи страны что по оплате, что по поставке. Это, соответственно, удорожает стоимость алмазов, и весь рынок начинает расти», - сказал он.

Собеседник телеканала добавил, что это также создает серый теневой рынок - «то, отчего в рынке алмазов 100 лет пытались отойти, заключая соглашения против "кровавых алмазов" из Африки и прочее».

«В итоге к этому все вернется, потому что раньше какой-нибудь крупный ювелирный бренд мог прийти в "Алросу" и купить напрямую. Теперь бренду, чтобы у «Алросы» купить то же самое, приходится проходить кучу посредников через Африку, Азию, чтобы оплатить сначала со сменой валют - с доллара на юань, с юаня на рупию, потом с рупия снова на юань и на рубль. Потом приходится везти через какие-нибудь Киргизию, Казахстан, Индию, чтобы поставить тому же европейскому потребителю», - отметил специалист.

Он пояснил, что из-за этого рынок будет постоянно лихорадить, он будет беспорядочно расти, «его нормально нельзя будет понять, спрогнозировать».

«У нас же алмазы добываются в России и в Африке. Африканские страны зависимы от этого рынка. А ограночный рынок, то есть перевалочный - это Индия. Она скупает со всего мира, там занимаются огранкой, потом перепродают. У них в этой отрасли работают миллионы человек. Соответственно, из всех этих стран единственная развитая - это Россия. Все остальные страны - развивающиеся в разных стадиях», - рассказал эксперт.

Данилов объяснил изменения, которые будут происходить на рынке алмазов, на примере нефтяного.

«Это то же самое, как если бы сейчас мы начали определять цену нефти не как привыкли - то есть по биржевым значениям - а по принципу "кто кому сколько предложил". Здесь один предложил за 100 долларов, другой - за 90, третий - за 150, четвертый сказал, что готов продать за 70, но вообще ее не привез, а пятый сказал, что знаю, где ее взять, я вам привезу через неделю, а ее где-нибудь остановили по пути. То есть такой вот хаос наступит в этом рынке», - заключил он.

Ранее замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев предупредил, что санкции на поставки алмазов из России приведут к нарушению конкуренции на мировом рынке и могут ударить по уязвимым слоям населения в странах с алмазной отраслью. Он также отметил, что страны Запада ответственны «за серьезные последствия намеренного искажения мирового алмазного рынка и последовательного срыва Кимберлийского процесса».

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