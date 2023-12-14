Нарышкин: Запад не хочет отказываться от использования Украины против России

Он добавил, что на Западе осознают провал контрнаступления ВСУ, но не хотят отказываться от своих замыслов по нанесению ущерба России.

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Запад намерен сохранить на Украине русофобский режим, с тем чтобы использовать ее для «нанесения ущерба» России. Об этом на встрече глав разведок членов СНГ в Минске заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

«Политики и руководители западных стран осознаю провал, так называемого, летне-осеннего наступления ВСУ против российской армии, но несмотря на это не желают отказываться от очень лицемерной стратегии использования Украины в качестве расходного материала, чтобы нанести как можно больший ущерб Российской Федерации», - сказал Нарышкин.

По его словам, западные партнеры Киева и дальше будут в военном смысле «осваивать» территории Украины

Он подчеркнул, что Москва устранит все факторы, которые угрожают нашей национальной безопасности. Это касается и Украины, и ее западных покровителей.

Также по словам главы СВР, на Западе все чаще обсуждают необходимость замены Зеленского вследствие неудач на поле боя и беспредельной коррупции. К тому же Западу не нравится созданный Зеленским образ «бескомпромиссного сторонника войны с Москвой».