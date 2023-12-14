Это является примером демилитаризации на Украине, добавил глава государства.

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Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» констатировал, что только с начала «контрнаступления» российские войска уничтожили 747 танков ВСУ.

«Мы уничтожили только начиная с так называемого контрнаступления 747 танков, это данные на вчерашний вечер», - сказал российский лидер.

Были разгромлены почти 2 300 бронемашин различного класса - это и есть пример демилитаризации на Украине в действии, добавил Путин.

По словам главы государства, то, что Запад обещал Киеву относительно поставок техники, было выполнено, однако ВС РФ уничтожают ее.

Отвечая на соответствующий вопрос, президент заявил, что мир наступит, когда будут достигнуты все цели специальной военной операции.