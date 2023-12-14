Разговор о важном: как прошел просмотр прямой линии с Путиным в военных округах

Военнослужащие следили за прямой линией Владимира Путина в домах офицеров, казармах и на полигонах.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

На территориях объединений, соединений и воинских частей военных округов и на Северном флоте был организован просмотр «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным.

Просмотр «Итогов года» с главой государства проходил в казармах, комнатах информирования и досуга, на полигонах и в гарнизонных домах офицеров, сообщает Минобороны РФ.

Особое внимание выступлению Путина уделили бойцы, находящиеся в зоне спецоперации. Свободные от выполнения боевых задач военнослужащие собрались у телеэкранов, чтобы услышать ответы на важные вопросы о ходе спецоперации и достигнутых результатах.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.