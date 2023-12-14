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Политолог Светов: насмешки над Зеленским на Западе начинают срабатывать

Ян Брацкий
19:01 14.12.2023
По мнению политолога Юрия Светова, западное общество все сильнее будет давить на свои власти из-за оказания помощи Украине.
Политолог Светов: насмешки над Зеленским на Западе начинают срабатывать
© Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Насмешки над Владимиром Зеленским заставляют людей на Западе задумываться. Об этом сказал политолог Юрий Светов.

«Благодаря усилиям Илона Маска, его подколкам в духе "просит миллиард с протянутой рукой", Зеленский теперь становится героем мемов. И это провоцирует людей задуматься... почему просьбы Зеленского важнее, чем те нужды, которые есть у самих американцев?», - приводит слова Светова радио Sputnik.

По его словам, такие насмешки работают все лучше и постепенно нарастает давление западного общества на свои власти. В том числе, этим обусловлен отказ республиканцев принять законопроект о выделении Украине дополнительной финансовой помощи на $61 млрд.

О том, что киевский режим колесит по миру и клянчит деньги на содержание страны сегодня говорил и президент России Владимир Путин, напомнил Светов.

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