Политолог Светов: насмешки над Зеленским на Западе начинают срабатывать
Насмешки над Владимиром Зеленским заставляют людей на Западе задумываться. Об этом сказал политолог Юрий Светов.
«Благодаря усилиям Илона Маска, его подколкам в духе "просит миллиард с протянутой рукой", Зеленский теперь становится героем мемов. И это провоцирует людей задуматься... почему просьбы Зеленского важнее, чем те нужды, которые есть у самих американцев?», - приводит слова Светова радио Sputnik.
По его словам, такие насмешки работают все лучше и постепенно нарастает давление западного общества на свои власти. В том числе, этим обусловлен отказ республиканцев принять законопроект о выделении Украине дополнительной финансовой помощи на $61 млрд.
О том, что киевский режим колесит по миру и клянчит деньги на содержание страны сегодня говорил и президент России Владимир Путин, напомнил Светов.