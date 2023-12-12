Власти Финляндии на месяц откроют два КПП на границе с Россией

Правительство страны все еще считает, что угроза, связанная с активной миграцией в Европу через Финляндию, «не миновала».

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Правительство Финляндии откроет с 14 декабря по 14 января два пропускных пункта на границе с Россией - Ваалимаа и Ниирала. Об этом сообщила пресс-служба МВД Финляндии.

«После тщательного рассмотрения мы в контролируемом порядке открываем два пункта пропуска через границу. Однако мы готовы снова быстро ввести ограничения. Финляндия обеспечит свою национальную безопасность», - сказал премьер-министр Петтери Орпо.

КПП будут открыты для пересечения в полночь четверга 14 декабря. Решение было принято сегодня на внеочередном заседании правительства.

При этом министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен призвала не приезжать на восточную границу и не пользоваться этими пограничными пунктами, выразив обеспокоенность ростом миграции в Европу. В Финляндии все еще считают, что «угроза не миновала».

Накануне глава МИД Финляндии Элина Валтонен допустила поэтапное открытие КПП на восточной границе страны. Она добавила, что обстановка «отслеживается ежедневно». При этом полное открытие границы было бы возможно, если бы у финских властей были бы инструменты по контролю за количеством прибывающих мигрантов.