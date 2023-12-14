Соломина могут выписать из больницы на следующей неделе

Сейчас врачи борются с последствиями инсульта и воспаления легких у Юрия Соломина.

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Народного артиста СССР и художественного руководителя Государственного академического Малого театра Юрия Соломина могут выписать из больницы уже на следующей неделе. Об этом «Звезде» сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова.

«Мы готовимся к этому вопросу, к его выписке. На данный момент у него собирают анализы, и по анализам будет принято решение», - рассказала Михайлова.

Ранее стало известно, что Соломина перевели в неврологическое отделение. Знаменитый актер был снят с кислородной маски и начал дышать самостоятельно. Главной задачей лечащих врачей остается борьба с последствиями инсульта и воспаления легких.

В начале ноября Юрий Соломин упал на улице и был госпитализирован в реанимацию. При поступлении врачи оценили его состояние как тяжелое.