Армия Минобороны опубликовало видео совместного патрулирования самолетов РФ и Китая На отдельных этапах маршрута бомбардировщики сопровождали истребители иностранных государств. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Стратегические бомбардировщики ВКС России и ВВС Китая Ту-95МС и Хун-6К провели совместное патрулирование акваторий Японского и Восточно-Китайского морей. Минобороны России продемонстрировало видеозапись. На кадрах запечатлены взлет Ту-95МС с аэродрома, полет самолетов в небе, работа летчиков, вид из окна и посадка. Авиагруппу сопроводили российские и китайские истребители Су-35С и Су-30/Цзянь-11Б. На отдельных этапах маршрута совместный авиапатруль сопровождали иностранные истребители. В Минобороны отметили, что полеты выполнялись в соответствии с положениями международного права, а воздушное пространство иностранных государств не нарушалось. Завершив патрулирование, все участвовавшие самолеты вернулись на аэродромы базирования. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика