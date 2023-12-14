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Ракетоносцы ВКС РФ и стратегические НОАК провели совместное патрулирование в АТР

14:43 14.12.2023
В патрулировании участвовали стратегические ракетоносцы Ту-95МС от России и китайские стратегические бомбардиорвщики Хун-6к.
Ракетоносцы ВКС РФ и стратегические НОАК провели совместное патрулирование в АТР
© Фото: Минобороны России
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Минобороны России сообщило о совместном воздушном патрулировании российских и китайских самолетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Авиагруппа в составе Ту-95МС и Хун-6к провела воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. 

При этом «стратегов» сопровождали истребители Су-35С ВКС России и Су-30/Цзянь 11б ВВС Китая. 

Уточняется, что на отдельных этапах маршрута ракетоносцы и бомбардировщики сопровождали истребителями иностранных государств. 

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что самолеты России и Китая действовали в строгом соответствии с положения международного права. Они не нарушали воздушного пространства иностранных государств. 

Завершив совместное патрулирование, все участвовавшие в нем самолеты вернулись на аэродромы базирования. 

МО РФ добавило, что патрулирование было проведено в рамках плана военного сотрудничества России и КНР на 2023 год. Мероприятие не направлено против третьих стран.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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