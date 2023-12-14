Ракетоносцы ВКС РФ и стратегические НОАК провели совместное патрулирование в АТР

В патрулировании участвовали стратегические ракетоносцы Ту-95МС от России и китайские стратегические бомбардиорвщики Хун-6к.

© Фото: Минобороны России

Минобороны России сообщило о совместном воздушном патрулировании российских и китайских самолетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Авиагруппа в составе Ту-95МС и Хун-6к провела воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.

При этом «стратегов» сопровождали истребители Су-35С ВКС России и Су-30/Цзянь 11б ВВС Китая.

Уточняется, что на отдельных этапах маршрута ракетоносцы и бомбардировщики сопровождали истребителями иностранных государств.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что самолеты России и Китая действовали в строгом соответствии с положения международного права. Они не нарушали воздушного пространства иностранных государств.

Завершив совместное патрулирование, все участвовавшие в нем самолеты вернулись на аэродромы базирования.

МО РФ добавило, что патрулирование было проведено в рамках плана военного сотрудничества России и КНР на 2023 год. Мероприятие не направлено против третьих стран.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.