Ракетоносцы ВКС РФ и стратегические НОАК провели совместное патрулирование в АТР
Минобороны России сообщило о совместном воздушном патрулировании российских и китайских самолетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Авиагруппа в составе Ту-95МС и Хун-6к провела воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.
При этом «стратегов» сопровождали истребители Су-35С ВКС России и Су-30/Цзянь 11б ВВС Китая.
Уточняется, что на отдельных этапах маршрута ракетоносцы и бомбардировщики сопровождали истребителями иностранных государств.
В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что самолеты России и Китая действовали в строгом соответствии с положения международного права. Они не нарушали воздушного пространства иностранных государств.
Завершив совместное патрулирование, все участвовавшие в нем самолеты вернулись на аэродромы базирования.
МО РФ добавило, что патрулирование было проведено в рамках плана военного сотрудничества России и КНР на 2023 год. Мероприятие не направлено против третьих стран.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.