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Путин заявил, что ситуация с дронами в зоне СВО улучшается, несмотря на проблемы

Тимур Шерзад
13:21 14.12.2023
Владимир Путин подчеркнул, что государство будет наращивать производство беспилотников для бойцов в зоне спецоперации.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Станислав Красильников, РИА Новости
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Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с беспилотниками в зоне специальной военной операции улучшается. При этом он признал наличие проблем - дронов всегда не хватает. Он сказал это в ходе подведения итогов года в Москве в Гостином Дворе. 

Владимир Путин подчеркнул, что для выпуска дронов активно работает российское промышленное производство, также они и закупаются за границей частным образом. 

Путин отметил, что линия боевого соприкосновения составляет 2 000 километров, что очень немало. Это в том числе сопутствует тому, что беспилотников не хватает.

Ранее Минобороны России продемонстрировало кадры сброса боеприпасов в украинские окопы при помощи беспилотников.

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