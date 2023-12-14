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В ООН назвали Газу непригодным для жизни местом

Ян Брацкий
17:27 14.12.2023
По оценке ООН, большая часть необходимой для жизни инфраструктуры в секторе Газа разрушена.
В ООН назвали Газу непригодным для жизни местом
© Фото: IMAGO, Majdi Fathi apaimages, Global Look Press
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Сектор Газа больше не пригоден для жизни, вся необходимая инфраструктура уничтожена. С таким заявлением выступил генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ Филиппе Лаццарини.

«Я вернулся из Газы, чтобы принять участие в этом форуме. Это был мой третий визит на место с начала войны. И с каждым разом ситуация ухудшается. Сегодня Газа больше не является пригодным для жизни местом», - заявил он на пресс-конференции в Женеве.

Кроме того, после прекращения перемирия и возобновления боевых действий между израильской армией и движением ХАМАС структуры ООН потеряли доступ в северную часть Газы, добавил Лаццарини.

Палестино-израильский конфликт обострился в октябре, после ракетного обстрела Израиля. Несколько недель ЦАХАЛ наносил по сектору авиаудары, а после приступил к наземной операции. Сегодня Газа блокирована, жители лишены доступа к воде, еде, электричеству, не хватает медикаментов и одежды.

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