ГА ООН приняла резолюцию с требованием немедленно прекратить огонь в Газе

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Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. Документ был представлена Мавританией и Египтом.

Отмечается, что против резолюции выступили всего десять государств. Поддержали ее 153 страны, среди которых есть Россия и Китай.

При этом Соединенные Штаты пытались внести свою поправку в документ. Предлагалось включить в резолюцию осуждение действий ХАМАС.

Однако ГА ООН отклонила инициативу США. Против поправки высказались 62 страны.