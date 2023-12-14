Путин сказал бы себе в 2000-х: «Верной дорогой идете, товарищи»

Он также призвал верить в «великий российский народ», так как от этой веры зависит возрождение и развитие России.

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Президент России Владимир Путин сказал бы себе из 2000-х годов несколько поддерживающих слов и посоветовал бы не доверяться так называемым партнерам. Об этом президент сказал в рамках прямой линии «Итоги года с Владимиром Путиным-2023».

«Я бы сказал, верной дорогой идете, товарищи!» - заявил Путин и указал рукой направление вперед.

Президент сказал, что предупредил бы самого себя из того времени остерегаться «наивности и избыточной доверчивости» в отношении «партнеров» России.

«По поводу советов, напутствий - надо верить в великий русский, российский народ», - добавил Путин.

Он также выразил убежденность в том, что именно в этой вере заключается залог успеха в «возрождении и развитии России».

Глава государства подвел сегодня, 14 декабря, итоги года в рамках одновременно прямой линии с гражданами и пресс-конференции с журналистами.

Всего президенту направили более двух миллионов вопросов. В основном россиян волновали вопросы, связанные с проведением спецоперации, международной обстановкой и высокими ценами на некоторые продукты.