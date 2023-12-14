Путин призвал создать специальный орган по работе с мигрантами

Глава государства заявил, что сегодня в России находятся около десяти миллионов трудовых мигрантов.

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Президент Владимир Путин назвал непростой ситуацию с трудовыми мигрантами в России. По словам главы государства, страна заинтересована в рабочей силе, особенно в высококвалифицированной. Вместе с тем Путин заявил о недопустимости решения экономических проблем в ущерб коренному населению.

«Нужно, чтобы все мигранты, без всяких сомнений, уважали наши законы и традиции народов Российской Федерации. А соответствующие органы власти следили бы за этим соблюдением, своевременно бы реагировали на нарушения», - заявил Путин.

Кроме того, Владимир Путин выступил за создание отдельного органа по делам мигрантов, который занимался бы решением соответствующих вопросов. По мнению президента, такой орган должен рассматривать проблему в комплексе и своевременно находить решение по каждому аспекту проблемы.

Ранее омбудсмен Мария Львова-Белова выступила с инициативой ввести тест на знание русского языка для детей мигрантов, прибывающих в нашу страну. Согласно статистике, только за первый квартал этого года в Россию въехали около 1,3 миллиона человек. При этом, около 20% детей либо не знают языка вовсе, либо владеют им на начальном уровне, что критически сказывается на их адаптации и социализации в российских школах.