Небензя заявил об отсутствии прогресса в расследовании аварии на «Севпотоках»

По мнению Небензи, Запад намеренно растягивает расследование, чтобы международное сообщество забыло об атаке на «Северные потоки».

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил обеспокоенность страны по поводу отсутствия прогресса в международном расследовании подрыва «Северных потоков». Небензя сказал журналистам, что спустя год Россия не имеет «никакой конкретной информации о расследованиях».

Постпред РФ заявил, что Россия намерена и дальше заниматься вопросом теракта на «Северных потоках». Он добавил, что будут приложены все усилия, чтобы СБ ООН продолжил расследовать детали теракта и делал это «должным образом».

«Чем больше они хранят молчание о своем расследовании теракта на "Северном потоке", тем более показательной становится ситуация с точки зрения намерений западных государств растянуть время, чтобы заставить международное сообщество забыть эту историю. Однако Российская Федерация не допустит этого», - подчеркнул Небензя.

Постпред России в ООН выступил с инициативой провести закрытое заседание Совета Безопасности ООН по теме подрыва газопровода «Северный поток». Сообщалось, что заседание должно пройти после встречи, связанной с обстрелами Донецка украинскими боевиками.