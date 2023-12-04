Матвиенко заявила, что в России не собираются запрещать аборты

© Фото: President Of Russia, Keystone Press Agency, Globallookpress

Россия не планирует запрещать или криминализировать сферу абортов. Об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе брифинга.

Спикер Совфеда сочла, что новые запреты в сфере не решат проблему, а лишь усугубят ее, создадут рынок нелегальных услуг и приведут к лишним угрозам жизни и здоровью женщин. Она также отметила, что аборты могут быть необходимы по медицинским показаниям либо после насилия над женщиной.

«На мой взгляд, сейчас нужно снизить накал риторики, перенести это обсуждение в плоскость здравого смысла и продолжить кропотливую профессиональную работу, которая исключала бы ошибки и невзвешенные предложения, не приводила к тревогам в обществе», - сказала Матвиенко.

Ранее депутаты Законодательного собрания Нижнего Новгорода предложили ввести запрет на аборты в частных клиниках по всей территории России. Парламентарии планировали направить соответствующее предложение на рассмотрение в Госдуму и вывести инициативу на федеральный уровень. Со схожей инициативой выступили в Крыму и ряде других регионов.