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Матвиенко заявила, что в России не собираются запрещать аборты

Никита Черненко
12:20 04.12.2023
Председатель Совета Федерации заявила о важности снизить градус риторики вокруг запрета абортов.
Матвиенко заявила, что в России не собираются запрещать аборты
© Фото: President Of Russia, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Россия не планирует запрещать или криминализировать сферу абортов. Об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе брифинга.

Спикер Совфеда сочла, что новые запреты в сфере не решат проблему, а лишь усугубят ее, создадут рынок нелегальных услуг и приведут к лишним угрозам жизни и здоровью женщин. Она также отметила, что аборты могут быть необходимы по медицинским показаниям либо после насилия над женщиной.

«На мой взгляд, сейчас нужно снизить накал риторики, перенести это обсуждение в плоскость здравого смысла и продолжить кропотливую профессиональную работу, которая исключала бы ошибки и невзвешенные предложения, не приводила к тревогам в обществе», - сказала Матвиенко.

Ранее депутаты Законодательного собрания Нижнего Новгорода предложили ввести запрет на аборты в частных клиниках по всей территории России. Парламентарии планировали направить соответствующее предложение на рассмотрение в Госдуму и вывести инициативу на федеральный уровень. Со схожей инициативой выступили в Крыму и ряде других регионов. 

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