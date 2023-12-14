Путин выступил против ликвидации микрофинансовых организаций

По мнению президента, микрофинансовые организации работают в своей нише и помогают многим людям.

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Президент России Владимир Путин призвал приводить в чувство микрофинансовые организации, нарушающие закон и допускающие злоупотребления. По мнению главы государства, запрещать подобные организации совсем не нужно, так как многие граждане получают от них необходимую помощь.

«А надо их ликвидировать? Да, там, наверное, проблем много, но они в своей нише работают, многим людям помогают. Другое дело, что если они злоупотребляют... приводить их в чувство нужно», - призвал Путин.

В апреле уходящего года Центробанк РФ подготовил для микрофинансовых организаций, коллекторов и банков рекомендации, которые направлены на процесс синхронизации взысканий долгов граждан. Банки и коллекторы должны выработать единую методику по сбору и реструктуризации долгов общего для них клиента, рекомендовали в Центробанке.