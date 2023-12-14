Путин заявил, что с удовольствием вновь приедет в Луганск
Владимир Путин подчеркнул, что пусть и скромный, но чистый и ухоженный вид города говорит о высоком культурном уровне луганчан.
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Президент России Владимир Путин сказал, что с удовольствием посетит Луганск еще раз. Он сказал об этом, подводя итоги года в Гостином Дворе в Москве.
Путин заметил, что при этом он уже был в Луганске, хоть во время приезда туда это и не афишировалось.
Владимир Путин был впечатлен тем, как обстоят дела в городе. Отметив скромный вид, вызвавший контраст с Москвой, которая сейчас стала одним из лучших мегаполисов мира, он подчеркнул, что при всех обстоятельствах Луганск очень чист и ухожен. Это, по словам президента, говорит о высоком культурном уровне горожан.
Кроме этого, Путин подчеркнул, что победа обязательно будет за Россией.
Ранее сообщалось, что под Луганском, в Краснодоне, в «Юнармию» был принят полуторамиллионный участник.