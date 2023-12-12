Полуторамилионного участника приняли в «Юнармию» в луганском Краснодоне

Для ребят, вступающих в движение в ЛНР, устроили телемост с Москвой.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Ярослав Диулин из Луганска стал полуторамиллионным участником движения «Юнармия». Об этом сообщило Минобороны России. Торжественная церемония посвящения прошла в Музее «Молодой гвардии» в городе Краснодон на территории Луганской Народной Республики.

Для ребят, вступающих в «Юнармию» в Краснодоне, устроили телемост с Москвой. Вновь принятых юнармейцев поздравил начальник главного штаба движения Никита Нагорный. К своим новым товарищам обратились первый юнармеец Игнат Елисеев из Ярославской области и миллионный участник «Юнармии» из Московской области - Арсений Бабашов.

«Количество детей, вступающих в ряды юнармейцев в городе Краснодон, составило 30 человек. Тем самым общее количество юнармейцев после данной церемонии преодолело отметку в полтора миллиона человек. В режиме видеоконференцсвязи к торжественной церемонии присоединились юнармейцы из всех 89 субъектов Российской Федерации», - сказал Никита Нагорный.

В День Конституции 12 декабря по всей России как всегда прошли массовые церемонии приема детей в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.